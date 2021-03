Internationaler Frauentag 2021

Die Corona-Krise trifft Frauen besonders hart. Darauf weisen der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hin.

„Die Corona-Krise verschärft die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Vor allem Frauen arbeiten in systemrelevanten und zugleich unterbezahlten Berufen. In der Krise sind besonders sie von Einkommenseinbußen betroffen, die sie durch Freistellung, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit erfahren. Sie übernehmen den überwiegenden Teil der Haus- und Familienarbeit und reduzieren dafür ihre Arbeitszeit“, sagt Helga Kuhn, Vorsitzende des Frauenausschusses beim DGB-Duisburg.

Jetzt gilt es zu verhindern, dass die Krise zu einem Rollback der Geschlechterrollen führt.

Umso wichtiger ist es, eine starke Gewerkschaft im Rücken zu haben. „Wir setzen uns dafür ein, dass es während der pandemiebedingten Schließzeiten von Kitas und Schulen einen auskömmlichen Lohnersatz gibt. Das erweiterte Kinderkrankengeld kann hierzu beitragen. Wir brauchen aber eine Regelung, die für den gesamten Zeitraum der Pandemie trägt, um Eltern so viel Planungssicherheit zu geben wie möglich“, betont Helga Kuhn.

Generell sollten künftig alle politischen Planungen, Vorhaben und Finanzentscheidungen daraufhin geprüft werden, ob sie die Gleichstellung von Männern und Frauen vorantreiben. „Die Ziele sind klar: Wir brauchen bessere Löhne in frauendominierten Berufen, mehr Frauen in Führungspositionen und eine geschlechtergerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit.“ ergänzt die Vorsitzende des Duisburger DGB, Angelika Wagner.

„Ganz klar, mit Tarifverträgen kommen Frauen besser durch die Krise!“ so die Gewerkschafterin weiter. „Höhere Gehälter, Sonderleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, bessere Arbeitszeitregelungen und eine kleiner werdende Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen sind auf gute Tarifverträge zurückzuführen.“ Kuhn ergänzt: „In der Krise profitieren Beschäftigte in tarifgebunden Unternehmen häufiger von der Aufstockung des Kurzarbeitsgeldes. Daher muss die Tarifbindung gestärkt werden, vor allem in frauendominierten Branchen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die Arbeit in den systemrelevanten Berufen endlich aufzuwerten. Das ist längst überfällig.“

Auch Betriebs- und Personalräte sorgen für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen in den Betrieben und Arbeitsstellen. Der DGB weist darauf hin, dass deren Rechte gestärkt werden müssen, um etwa beim Einsatz von Homeoffice auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern im Sinne der Beschäftigten verhandeln zu können.

Weitergabe Presseinfo des Deutschen Gewerkschaftsbundes Region Niederrhein