Mit dem Altweiberdonnerstag am 20. Februar beginnt die heiße Phase des rheinischen Karnevals. Auch in Duisburg übernehmen die Jecken die Herrschaft. Wegen des närrischen Treibens sind einige Dienststellen der Stadtverwaltung nur eingeschränkt erreichbar. Am Rosenmontag, 24. Februar, sind alle städtischen Dienststellen geschlossen.

Das Amt für Soziales und Wohnen mit allen Außenstellen, das Rechtsamt, das Bürger- und Ordnungsamt, die Standesämter, das Amt für Baurecht und betrieblichen Umweltschutz, die Dienststelle zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen, das Genehmigungsportal und die Bauberatung im Stadthaus sowie das Amt für Rechnungswesen und Steuern haben am Altweiberdonnerstag nur bis 13 Uhr geöffnet. Die beiden Außenstellen des Jugendamtes aus dem Bereich Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss im Bezirksamt Mitte und Bezirksrathaus Walsum sowie die Elterngeldstelle in der Ludgeristraße bleiben am 20. Februar für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch ist das Jugendamt bis 13 Uhr erreichbar.

Das städtische Servicecenter „Call Duisburg“ ist an diesem Tag telefonisch eingeschränkt bis 16 Uhr erreichbar.

Das Straßenverkehrsamt in Duissern schließt ebenfalls an Altweiber um 13 Uhr (Annahmeschluss der Fahrzeugzulassungen spätestens um 11.11 Uhr). Die Fahrerlaubnisbehörde ist donnerstags geschlossen.

Der Bürgerservice Homberg/Ruhrort/Baerl bleibt an diesem Tag komplett geschlossen, die Bürgerservices Meiderich/Beeck, Mitte, Rheinhausen und Süd schließen ab 13 Uhr, der Bürgerservice Walsum ab 10 Uhr. Der Bürgerservice im Bezirksamt Hamborn ist bis 11 Uhr geöffnet.

Die von DuisburgSport betriebenen Bäder in Neudorf, Rheinhausen, Hamborn und Walsum bleiben am Rosenmontag, 24. Februar, geschlossen. Darüber hinaus bleibt das Rhein-Ruhr-Bad wegen des Kinderkarnevalszugs Hamborn auch am Karnevalssonntag, 23. Februar, geschlossen. Ab Dienstag, 25. Februar, stehen wieder alle Bäder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Die Bezirksbibliothek Walsum bleibt an Altweiber geschlossen. Die Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide schließt am Nelkensamstag, 22. Februar, und die Zentralbibliothek im Stadtfenster am Rosenmontag.

Die Theaterkasse am Stadttheater hat Weiberfastnacht bis 18.30 Uhr geöffnet. Das Kultur- und Stadthistorische Museum und das Binnenschifffahrtsmuseum öffnen regulär bis 17 Uhr. Das Stadtarchiv schließt an Weiberfastnacht. Die Musik- und Kunstschule bleibt am Dienstag, 25. Februar, geschlossen.

Das Rathaus am Burgplatz ist am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, ab 11 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen.