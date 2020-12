Ab 14:00 Uhr blockierten für gut 1 ½ Stunden ca. 70Teilnehmer die Fahrtrichtung Beeck, um der Geschäftsführung der IHG Industrie-Service ihren Unmut deutlich zu machen.

Hintergrund: Die IG BAU hat mit der IHG Industrie-Service GmbH & Co.KG Haustarife. Am 12. November fand die erste Verhandlungsrunde statt. Seitdem verweigert sich die Geschäftsleitung weiteren Verhandlungen.

In dieser Verhandlung brachte die Geschäftsführung ein Verhalten zum Ausdruck, wie wir es in den letzten Jahren vom US-Präsidenten Trump kennenlernen mussten: Erst wiesen sie die Forderung der IG Bau von 5,5% mehr Entgelt bei einer Laufzeit über 12 Monate als „Dreistigkeit“ zurück. Und dann legten sie ein Angebot nach, dass einem den Atem verschlug: Minus 20% boten sie an!

Anschließend erklärte die Geschäftsführung mehrfach, keinerlei Verhandlungen über Entgelt mehr zu führen. Sie würde nur noch über einen Sanierungstarifvertrag verhandeln. Und das, nachdem die Kollegen bisher in der Pandemie voll durchgearbeitet haben und dabei sogar Überstunden schieben mussten! Die IHG hat für thyssenkrupp per Werksvertrag Arbeiten z.B. am Hochofen, wo sie Eisenschlacke aus den Rinnensysteme und überall Reststoffe entfernen, aus Torpedopfannen Feuerfestmaterial ausbrechen usw. übernommen. Das sind schwere Arbeiten, die zudem meist unter erschwerten Arbeitsbedingungen zu verrichten sind. Und da es sich bei der IHG nicht um einen Stahlhersteller handelt, gilt für die dort beschäftigten nicht der Stahltarif sondern der deutlich schlechtere Tarif der IG Bau. Die Löhne sind geringer, die Arbeitszeiten ungünstiger, Zulagen für Nachtschicht und Arbeit in Staub und Dreck nicht vergleichbar usw. Es ist vor allem thyssenkrupp, das von diesem Konstrukt profitiert. Aber auch die Gesellschafter der IHG kommen nicht schlecht weg.

Die Kollegen gehen jetzt berechtigt gegen die Provokation der IHG-Geschäftsführung vor!

Heute haben sie auf der Kaiser-Wilhelm-Straße am Tor 1 von thyssenkrupp eine Kundgebung abgehalten. Sehr diszipliniert, coronagerecht weit auseinander, ordentlich die Masken aufgesetzt, mit Listen der Anwesenden und laufender Desinfektion der genutzten Gerätschaften - alles wirklich vorbildlich organisiert! Und dabei haben sie ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, die Geschäftsleitung an den Verhandlungstisch zurückzuholen und ihre Forderung weitgehend durchzusetzen. Unter den Anwesenden auch Unterstützer aus anderen Bereichen, z.B. vom DGB, von der IGM-VKL von thyssenkrupp, dem Betriebsrat von HKM und sogar aus Düsseldorf waren Kollegen von der Flugzeugreinigung, die gekommen waren, um ihre Solidarität zu zeigen. Die Sprecher der IHG-Kollegen brachten klar zum Ausdruck: Sie sind bereit, für ihre Forderungen auch in den Streik zu treten! Der Zusammenhalt untereinander ist gut entwickelt und aus den Stahlbetrieben wurde Unterstützung zugesagt. Das sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tarifrunde der IHG-Kollegen!