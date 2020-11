Schon vor Jahren war Franz Tews, langjähriger Walsumer Bezirksvertreter mit klaren Verdiensten für den Stadtbezirk, ein Stein des Anstoßes, als er kurz nach den damaligen Kommunalwahlen, bei denen er für die Grünen kandidiert und deren einziges Mandat vom Wähler bekommen hatte, seine Partei verließ, aber weiterhin sein Mandat als Parteiloser behielt, zeitweise in Kooperation mit dem Vertreter der Linken. Damit waren die Grünen in der Bezirksvertretung jedenfalls nicht mehr vertreten.

Nun, im Jahr 2020, in der ersten Sitzung der Walsumer Bezirksvertretung nach den Kommunalwahlen vom September, geschah Ähnliches. Gudrun Henne und Elvira Trubitz, für die CDU in die Bezirksvertretung gewählt, kommunizieren eine Stunde vor der Sitzung, sie würden die CDU-Fraktion verlassen und sich als künftige Parteilose dem Jungen Duisburg (JuDu) anschließen. Der CDU, die laut Wahlergebnis die zweitstärkste Fraktion nach der SPD stellen müsste, hat jetzt nur noch zwei Vertreter, während die Fraktion JuDu ohne Wählerlegitimation zur zweitstärksten Kraft in der Bezirksvertretung aufgestiegen ist.

Das ist eine Blamage für unsere Demokratie, für welche allein die abtrünnigen bzw. überlaufenden Mandatsträger die Verantwortung tragen, ob sie Franz Tews, Gudrun Henne oder Elvira Trubitz heißen. Und dass deren Bruch unmittelbar nach Wahlen geschieht, wirft ein besonders schlechtes Licht auf den Vorgang. Rechtlich ist das Agieren aktuell kaum angreifbar, ethisch aber absolut verwerflich, ein egoistisches Aushebeln der Demokratie, ein Betrug am Wähler, dessen Vertrauen in die Demokratie weiteren Schaden nimmt.

Von Politikern, insbesondere von Mandatsträgern, sollte man Rückgrat erwarten dürfen. Und wenn sie sich mit der Partei, für die sie kandidiert haben, oder mit der Fraktion überwerfen, aus welchen Gründen auch immer, und sich zum Austritt entschließen, so sollten sie die Größe zeigen, ihr Mandat zugunsten eines Nachrückers niederzulegen. Wer das nicht tut, handelt schäbig und verspielt den Respekt der Bürger, den Respekt des Volkes, von dem doch alle Macht ausgehen soll.

Dabei ist Walsum im Duisburger Norden nur ein Beispiel.