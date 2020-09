Der in Neumühl lebende und in Duisburg noch immer bestens vernetzte und geschätzte CDU-Mann Marc Buchholz ist zum neuen Oberbürgermeister unserer Nachbarstadt Mülheim an der Ruhr gewählt worden. In der Stichwahl setzte er sich mit 56,91 Prozent gegen seine Mitbewerberin Monika Griefahn von der SPD (43,09 Prozent) deutlich durch.



Der 52-jährige Verwaltungsfachmann und engagierte „pragmatische Macher“ ist seit gut eineinhalb Jahren Dezernent für Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur der Stadt Mülheim an der Ruhr und hat dort seitdem schon vieles auf den richtigen Weg gebracht. Nach 13 mehr als erfolgreichen Jahren im niederrheinischen Kevelaer als Beigeordneter hat er seine Erfahrung und seine zukunftsorientierte Gestaltungskraft auch in der Stadt an der Ruhr eingebracht. Seine Devise „Zuhören, informieren, dann reden und entscheiden“ war und ist der richtige Weg, wie auch politische Mitbewerber ankennend festgestellt haben.

Er hat sich im Wahlkampf schon früh in entscheidenden Fragen für die Bürger Mülheims klar und deutlich positioniert. Diese Offenheit und Klarheit haben die Wählerinnen und Wähler geschätzt und honoriert.

In Duisburg ist Marc Buchholz kein Unbekannter. Der Familienmensch, verheiratete Vater zweier Kinder, ist lange Jahre Kreisvorsitzender der Jungen Union gewesen. Zudem hat er als damaliges Mitglied der Bezirksvertretung Hamborn hautnah praktiziert, wie eine erfolgreiche Kommunalpolitik funktioniert. Man muss die Bürgerinnen und Bürger einbinden und mitnehmen. Das wird er künftig auch in Mülheim an der Ruhr tun.