Neese neue Kulturdezernentin

Astrid Neese wurde erwartungsgemäß in der gestrigen Sondersitzung des Rates zur neuen Kulturdezernentin gewählt, und das mit großer Mehrheit. Ihr Vorgänger Thomas Krützberg wurde bis zum Ende seiner Amtszeit ohne Bezüge beurlaubt.

Nur zur Erinnerung: Die Ausschreibung für die freigewordene Dezernentenstelle war am 21.12.2019 u. a. in gedruckter Form in WAZ, NRZ, Rheinischer Post und FAZ, daneben auch in elektronischer Form veröffentlicht worden. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 8. Januar 2020 gingen 22 Bewerbungen ein. Drei Bewerber wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, das am 16.1.2020 stattfand.

Das städtische Tochterunternehmen octeo führte das Bewerbungsverfahren durch. Kostenpunkt: 11.900 €, wie Oberbürgermeister Sören Link in der Ratssitzung berichtet.