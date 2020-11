Novelle des Baugesetzbuchs verbessern

Die heute vom Bundeskabinett beschlossene Novelle des Baugesetzbuches begrüßen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) grundsätzlich, fordern aber Verbesserungen im parlamentarischen Verfahren.

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte am Mittwoch in Berlin:

"Die bislang geplanten Änderungen erweitern zwar die bau- und planungsrechtlichen Möglichkeiten der Kommunen. Sie reichen aber nicht aus, um die Spirale der weiter steigenden Bodenpreise zu durchbrechen.

Eine gute Nachricht für Mieter und Mieterinnen ist sicherlich, dass die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in angespannten Wohnungsmärkten künftig erschwert werden soll. Hier hat der Druck von Mieterverbänden, Gewerkschaften und der SPD gewirkt. Es darf aber nicht sein, dass die Länder hier für die Umsetzung verantwortlich sind. NRW und Baden-Württemberg haben bereits deutlich gemacht, dass sie an der Umwandlungsbremse kein Interesse haben. In diesen Ländern würden die betroffenen Mieter im Stich gelassen.

Des Weiteren ist vorgesehen, es den Kommunen zu erleichtern, Baugebote auszusprechen, um gegen die Spekulation mit unbebauten Grundstücken vorzugehen. Hier sieht der jetzige Entwurf Ausnahmen vor, die im weiteren parlamentarischen Verfahren stark eingeschränkt und präziser formuliert werden müssen."