Pressemitteilung der AfD-Duisburg zu „Oberverwaltungsgericht Münster kippt Beschluss zur AfD-Wahlkampfveranstaltung mit Sommerfest im Volkspark am 11.09.2021“

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch das OVG Münster wurde ein Beschluss des VG Düsseldorf am heutigen Donnerstag bezüglich unserer geplanten Wahlkampfveranstaltung im Volkspark-Rheinhausen am 11.09.2021 gekippt.

Wir, als AfD-Kreisverband Duisburg, werten dies als grobe Benachteiligung im Wahlkampf. Auch sonst wird uns durch die Stadt Duisburg bzw. durch deren Verwaltung der Zugang zu Hallen und Räumlichkeiten für Wahlkampfveranstaltungen oder Kreisparteitage in Duisburg verwehrt.

Diese grobe Ungleichbehandlung bitten wir, zur nun unmittelbar bevorstehenden Bundestagswahl, zu berücksichtigen.

Wir danken allen Helferinnen und Helfern, die einen erheblichen Teil ihrer Freizeit mit den umfangreichen Vorbereitungen für unsere Wahlkampfveranstaltung und unser Sommerfest geopfert haben.

Sascha Lensing

Schatzmeister und Bundestagsdirektkandidat