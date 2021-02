Wie lange soll der deutsche Michel sich noch von dieser unfähigen Regierung in Berlin für

dumm verkaufen lassen? Da wird lamentiert über Inzidenz Zahlen und wer zuerst geimpft wird.

Es muss ja jetzt auch ganz,ganz viel getestet werden (kostet ja nix!).Nur um davon abzulenken

was mit der Lieferung der Impfdosen ist. Da redet keiner so richtig drüber. Auch nicht über die

Unfähigkeit von Herrn Spahn, Mutti und den Länderchefs. Wir sind mit einer der reichsten

Staaten der Welt, aber nicht in der Lage das eigene Volk zügig zu impfen und somit zu

schützen. Wichtig ist jetzt und nicht in einem Jahr Impfdosen ran zu schaffen. Herr Wirtschafts

und Finanzminister!! Ach ja! im September sind ja Wahlen, da hat der Michel die Chance die

gleiche Mischpoke wieder zu wählen. Armes Deutschland.

Herbert Ringling