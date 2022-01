Astrid Block ist eine der Initiatorinnen der Bürgerinitiative zum Erhalt der Polizeiwache Homberg. Im Gespräch mit Stefan Dase, Landtagskandidat der CDU für den Duisburger Westen, spricht sie über ihre Sorgen und Forderungen: „Die Polizeiwache gibt den Bürgern Sicherheit“, sagt Astrid Block.

Die Schließung sei eine Einladung für Ganoven sich in Homberg, Hochheide und sogar Baerl daneben benehmen zu können. Insbesondere der Marktplatz in Hochheide und der „rote Weg“ zwischen den Hochhäusern an der Ottostraße hätten sich für viele Bürger zum Angstraum entwickelt. Der Umzug der Wache lasse befürchten, dass hier der Angstraum auch zum Brennpunkt wird.

„Ich bin mit den westlichen Stadtteilen tief verbunden“ so Stefan Dase. Seine Schul- und Jugendzeit habe er hier verbracht und wisse daher um die Probleme des Quartiers. „Auch wenn die Wache Homberg schließt, muss die Sicherheit vor Ort gewährleistet sein“ fordert Astrid Block.