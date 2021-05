Wie am 4. Mai gemeldet, musste der Gütetermin für Peter Römmele vor dem Arbeitsgericht Duisburg vom 5.5.2021 wegen Krankheit des Richters zunächst ausgesetzt werden. Jetzt ist er erneut angesetzt für den 25.Mai 2021. Es geht darum, dass thyssenkrupp eine politisch motivierte Verwarnung gegen Peter Römmele zurücknimmt. Deswegen ruft der Solidaritätskreis mit dem Kampf der Stahlarbeiter erneut zu einer Kundgebung vor dem Arbeitsgericht in der Mülheimer Str. 54 auf. Beginn am 25.5.2021 um 12:30 Uhr.

Unter dem Motto "Einer für alle - alle für einen!" wird besonders die Forderung "Für freie gewerkschaftliche und politische Betätigung im Betrieb - auf antifaschistischer Grundlage!" im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen. Der Gütetermin sollte durchaus als Anschauungsbeispiel genutzt werden, worauf wir uns in den kommenden Monaten einzustellen haben. Deswegen sind nicht nur Stahlarbeiter recht herzlich zu dieser Solidaritätskundgebung mit anschließender Teilnahme am Gütetermin eingeladen.