Zu Beginn der kurzfristig ins Leben gerufenen Spendenaktion am 28. März stand eine Fotoaktion, mit der Leibniz-Schüler*innen ein klares Zeichen gegen Krieg und für Solidarität mit Geflüchteten gesetzt haben.

Anschließend nahmen mehr als 400 Schüler*innen freiwillig am Sponsorenlauf der Leibniz-Gesanmtschule teil. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg: Das Wetter war schön und die Stimmung noch besser. Alle Schüler*innen hatten Spaß und haben sich für den guten Zweck angestrengt.

Der Erlös wird an „action medeor“ gespendet, die als „Notapotheke der Welt“ Medikamente, Verbandsmaterialien und medizinische Geräte zur Rettung von Menschenleben einkauft und ans Ziel bringt. Auf der SV-Sitzung der Leibniz-Gesamtschule wurde das Ziel formuliert, bis zu den Osterferien ein Spendenziel von 5.000 Euro zu erreichen. Das gesetzte Ziel wurde bereits zwei Wochen vor dem Ablauf der Spendenaktion erreicht. Das ist ein toller Erfolg!

"Wir sind stolz darauf, mit dieser hohen Summe hilfsbedürftige Menschen, die von Krieg und Flucht betroffen sind, unterstützen zu können", so Karl Hußmann, Schulleiter der Leibniz-Gesamtschule in Duisburg-Hamborn. "Herzlichen Dank an alle Schüler*innen, die so toll gelaufen sind und an die vielen Sponsoren und Helfer*innen für den engagierten Einsatz! Wir danken auch allen weiteren großzügigen Spendern, ohne die der Erfolg unserer Hilfsaktion nicht möglich gewesen wäre, ganz herzlich".

Bei der Spendenaktion sind bereits 9.580,20 Euro zusammengekommen (Stand: 06.04.2022):

https://medeor.de/de/spenden-und-helfen/spendenaktion/spendenaktion-detail.html?cfd=pue0h

Am 8.April endet die Aktion. Wir hoffen sehr, dass viele weitere Unterstützer und Spender mitmachen. Am Freitag (08.04.2022) wird es eine gemeinsame Friedensaktion aller Duisburger Gesamt- und Sekundarschulen geben, in deren Rahmen alle Ergebnisse dann veröffentlicht werden.