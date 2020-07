Seit Mitte Juni sammelt der Bürgerverein Duisburg-Mündelheim 1988 e.V. nun Unterschriften, um damit die Mitglieder des jetzigen und des zukünftigen Ruhrparlaments (nach der Wahl am 12. September) zu beeindrucken. So hofft man, eine Öffnung des Regionalplans für Abgrabungen im Mündelheimer Rheinbogen abwenden zu können.

Durch die Info-Stände des Bürgervereins Mündelheim innerhalb des Ortes konnten bis heute 791 Unterschriften gesammelt werden. Mit den 691 registrieren Stimmen aus der Online-Petition steht man momentan bei 1482 Unterschriften. Wenn der Bürgerverein die 28 Stimmen dazu zählt, denen nur noch der allerletzte Schritt fehlt, die abschließende Bestätigung zur endgültigen Registrierung, ist man bei 1510 (Stand 20. Juli um 20 Uhr).

Viele der Mitglieder unterstützen den Verein an den Ständen und den drei aufeinander folgenden Samstagen, auch der Verband Duisburger Bürgervereine durch seinen 1.Vorsitzenden Hermann Wesslau.

Parallel dazu baten sie die Mündelheimer Vereine und die Bürgervereine des Duisburger Süden per Mail um Unterstützung. Der Sermer Bürgerverein sucht im Moment einen Termin, an dem dann auch in Serm an einem Infostand gesammelt werden soll. Andere gaben die Informationen und den Link zur Petition, per Mail, Facebook usw. weiter.

Auch auf Uerdinger Seite wurden bereits fast 100 Unterschriften im Uerdinger Bauernladen gesammelt, außerdem habt man vom Ordnungsamt Krefeld die Genehmigung, am 25. Juli auf der Niederstraße am Brunnen von 10 bis 13 Uhr die Uerdinger zu informieren und um Unterstützung zu bitten.

Auf politischer Ebene hat der Bürgerverein auch den Krefelder OB und die Fraktionen im Rat der Stadt Krefeld angeschrieben, mit der Bitte um Stellungnahme. So könnte der Duisburger OB und die Duisburger Politik auch aus Krefeld Zuspruch bekommen.