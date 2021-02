TIERSCHUTZ / DAL hat gemeinsam mit SPD, CDU und GRÜNEN für eine schlanke Ratssitzung gesorgt

Die Ratsfraktion TIERSCHUTZ / DAL hat sich dem interfraktionellen Verhalten von SPD, CDU und GRÜNEN angeschlossen und auch ihre zur Ratssitzung am 18. Februar gestellten Anfragen und Anträge zurückgezogen.

Ayhan Yildirim, Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion TIERSCHUTZ / DAL: „Angesichts der COVID 19 Situation in Duisburg und der 7-Tages-Inzidenz von über 50 hatte die Verwaltung gebeten, Anfragen und Anträge, soweit möglich, auf die nächsten Sitzungen der Ausschüsse bzw. des Stadtrates zu verschieben. Diesem Ansinnen, welchem auch SPD, CDU und GRÜNE folgten, folgten wir auch. Dadurch wurde die fast 60 Tagesordnungspunkte umfassende Sitzungsfolge deutlich verschlankt und schon nach 1 Stunde 35 Minuten konnten wir alle den Sitzungssaal wieder verlassen.

Diesem Ansinnen haben wir auch deshalb entsprochen, damit sowohl die Familien, die vor kurzem Nachwuchs erhielten, wir denken hier insbesondere an die Familie des Oberbürgermeisters, als auch an die Familie einer grünen Ratskollegin, aber auch die Familien, in denen vorerkrankte Personen leben, nicht durch ein erhöhtes Infektionsrisiko aus der Stadtratssitzung heraus möglicherweise erkranken.

Die von uns eingebrachten Anträge, das Stadtratssitzungen durch Bild und Ton live übertragen werden bzw. das ein Rat der Religionen gegründet wird sowie unser Anfrage zur finanziellen Unterstützung des Duisburger Zoos angesichts der coronabedingten Einnahmeausfälle bleiben aktuell und werden, wenn nicht in einem Ausschuss, spätestens in der Ratssitzung am 19. April thematisiert.“

Foto: privat