In der Krise stimmen doppelt so viele Demokraten dem US-Präsidenten zu wie noch Anfang März. 60 Prozent der Amerikaner begrüßen das Corona-Krisenmanagement des Weißen Hauses...

Während Trumps Zustimmung bei Anhängern seiner Partei seit jeher stabil ist, gewinnt er an Ansehen bei Demokraten. So beträgt seine Zustimmung bei Republikanern 92 Prozent (plus ein Prozentpunkt gegenüber Anfang März).

Mit 13 Prozent stimmt immerhin rund jeder achte Wähler der Demokraten Trump zu. Anfang März waren das gerade einmal sieben Prozent. Die Zustimmung von Unabhängigen steigt von 35 auf 43 Prozent...