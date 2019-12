Die Informationen sind rar. Der Vorfall hat es allerdings mit einem kurzen Bericht sogar bis in die BILD gebracht.

Was ist bekannt? Ein Junge der Duisburger Grundschule an der Klosterstraße sprach vor mehr als einer Woche der Schule gegenüber von Schlägen seines Vaters, woraufhin sich die Schulleiterin entschloss, das Jugendamt einzuschalten, welches das Kind in Obhut nahm. Es war Donnerstag. Noch am gleichen Tag tauchte der erboste Vater in der Schule auf, versetzte nach einem Wortwechsel, gespickt mit Beleidigungen, der Schulleiterin einen Kopfstoß - ob er noch weiter einschlug, bleibt unklar - und verletzte den Hausmeister, welcher der Auseinandersetzung beiwohnte. Operationen wurden erforderlich, wie kolportiert wird.

Dieses Maß von Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit lässt vermuten, dass der in Obhut genommene Junge ein schweres Schicksal zu Hause hatte.

Die eingeschaltete Polizei nahm den Vater fest, wobei nicht zu erfahren ist, ob er inzwischen wieder auf freiem Fuß ist. Gerüchte sprechen dafür. Am darauffolgenden Freitag blieb die Schule geschlossen. In der vergangenen Woche sicherte Security den Schulbetrieb. Erstaunlich, dass der Vorfall im Presseportal der Polizei Duisburg nicht auftaucht.

Völlig unabhängig davon, dass der Vater nach unbestätigten Informationen schon längst hätte abgeschoben werden müssen, fragt man sich, ob unser Rechtsstaat ein zahnloser Tiger ist. Welche Gedanken mögen die Schulleiterin und den Hausmeister wie auch die Lehrkräfte der Schule beschleichen?

Neuere Informationen über den Vorfall und den Umgang mit ihm scheinen unter Verschluss gehalten zu werden.

Fatale Signale, die da ausgesandt werden. Und all diejenigen, die meinen, sich über jedes Recht stellen zu können, dürften sich kaputtlachen.

Ob die Wunde, die der Schule zugefügt wurde, heilen wird, bleibt angesichts des Umgangs mit dem Vorfall sehr fraglich. Unsere Schulen haben ohnehin schon genügend von außen zu verantwortende Probleme. Wie viele kann man ihnen noch zumuten?