Wechsel bei der Schulbaugesellschat

Wechsel in der Geschäftsführung der Schulbaugesellschaft

In der Gründungs- und Aufbauphase der Schulbaugesellschaft Duisburg mbH (SD) wurde die kaufmännische Geschäftsführung von Bernd Wortmeyer, Geschäftsführer der GEBAG, wahrgenommen. Nachdem die Schulbaugesellschaft nun in den regulären Geschäftsverlauf eintritt,

konzentriert sich Wortmeyer wieder ganz auf die GEBAG und wird wie geplant aus der Geschäftsführung bei der Schulbaugesellschaft ausscheiden. Die neue kaufmännische Geschäftsführerin wird Sandra Altmann. Sie verfügt über eine langjährige Berufserfahrung als Prokuristin der GEBAG sowie der GEBAG FE (Flächenentwicklungsgesellschaft) und leitet dort den Geschäftsbereich Unternehmensentwicklung und Zentrale Services.

„Mit Sandra Altmann ist die Schulbaugesellschaft Duisburg auch weiterhin in guten Händen. Ich danke Bernd Wortmeyer dafür, dass er trotz der vielen Flächenentwicklungsprojekte, in die er maßgeblich involviert ist, in den letzten zwei Jahren die Gesellschaft mit aufgebaut hat“, betont Oberbürgermeister Sören Link.

Dem stimmt auch Stadtdirektor und Beteiligungsdezernent Martin Murrack zu: „Angesichts steigender Schülerzahlen, maroder Infrastruktur und dringend benötigter Schulneubauten steht die Schulbaugesellschaft vor enormen Herausforderungen. Umso wertvoller ist es, dass Sandra Altmann

die Schulbaugesellschaft bereits kennt und keine Einarbeitungszeit verloren geht.“

Neben Sandra Altmann als kaufmännischer Geschäftsführung ist mit Robin Eckardt noch eine technische Geschäftsführung bestellt. Thomas Krützberg bringt als Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung die Expertise des städtischen Immobilienmanagements in die Gesellschaft mit ein.

Aktuell ist die Schulbaugesellschaft bereits in zwölf Neu- und Erweiterungsmaßnahmen zusammen mit einer Vielzahl von externen Planern und Dienstleistern tätig, um planerische Lösungen zu erarbeiten und im Weiteren deren Umsetzung vorzubereiten. Voran gehen dabei der Neubau

der Gesamtschule Nord in Röttgersbach sowie der Ersatzneubau der katholische Grundschule Jägerstraße in Hamborn. Hier sollen noch in der zweiten Jahreshälfte Bauanträge eingereicht werden.

Die Schulbaugesellschaft wurde durch Ratsbeschluss vom 15. Juni 2020 gegründet. Bei der Stadt Duisburg besteht seit längerem ein strukturbedingter Investitionsstau bei der dringend erforderlichen Sanierung und dem Neubau von Schulgebäuden, der mit den vorhandenen städtischen Ressourcen mittelfristig nicht behoben werden kann. Der Rat der Stadt Duisburg hatte

daher im November 2019 die Verwaltung beauftragt, ein Konzept für eine neuzugründende Gesellschaft zu erstellen, die ergänzend zu den städtischen Ressourcen die Sanierung und den Neubau von Schulen ausführt. Im Vorfeld der Konzeption hatte sich gezeigt, dass eine privatrechtliche Organisation schneller und kostengünstiger in der Lage sein wird, den Investitionsstau zu beheben. Die Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft beruht neben

externer Beratung auch auf Erfahrungen im kommunalen Umfeld, wo bereits

erfolgreich eine effiziente Schulbaugesellschaft betrieben wird.

Diese Nachricht stammt von der Stadt Duisburg.