Vor acht Jahren hat die Bezirksvertretung Walsum beschlossen, auf dem ehemaligen Sportgelände des SV Walsum an der B8 einen Skaterpark zu errichten. Nun hat die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung wohl endgültig von diesen Plänen Abschied genommen.



Mit Verwunderung hat Rainer Weiß, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Duisburg-Nord, den jüngsten Vorschlag der SPD zur Kenntnis genommen, auf dem alten Gelände des Sportgeländes des SV Walsum eine Sportanlage für ältere Menschen oder eine Minigolfanlage zu errichten. Einen entsprechenden Prüfantrag an die Verwaltung hatte die SPD in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung gestellt.

"Auf Vorschlag der FDP hatten alle Parteien in der Bezirksvertretung Walsum vor acht Jahren einstimmig beschlossen, das Gelände für die Errichtung eines Skaterparks zu verwenden", so FDP-Mann Weiß. Nach Aufgabe des Geländes durch den SV Walsum sei dieses der richtige Weg gewesen, das mangelhafte Freizeitangebot für Jugendliche im Bezirk zu verbessern. "Nach dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg stehen im Bezirk nur drei Kinder- und Jugendzentren zur Verfügung", so Weiß. Im Vergleich mit anderen Bezirken sei dieses eine stark unterdurchschnittliche Zahl. Nicht vergessen dürfe man auch, dass Kinderspielplätze und Bolzplätze, die nach den Bebauungsplänen eigentlich vorgesehen sind, nicht gebaut werden. Weiß verweist hierzu beispielsweise auf den fehlenden Bolzplatz an der Willy-Bartock-Straße in unmittelbarer Nähe zum jetzt in der Diskussion stehenden Gelände. "Die Anlieger warten schon seit zwanzig Jahren vergeblich auf die Umsetzung der Pläne zur Errichtung des Bolzplatzes", sagt Weiß.

"Ich frage mich", so FDP-Mann Weiß, "warum die Bezirksvertreter die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Walsum derart sträflich vernachlässigen und sich weigern, ein angemessenes Freizeitangebot für die jungen Menschen zu schaffen."