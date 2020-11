Zumindest an der Spitze ist in den Bezirksvertretungen (BV) Mitte und Süd alles beim Alten geblieben. Elvira Ulitzka (Mitte) und Beate Lieske (Süd) wurden in ihren Ämtern als Bezirksbürgermeisterinnen bestätigt. Die beiden SPD-Frauen waren allerdings unterschiedlichen Gemengelagen und Stimmungen bei ihrer Wahl ausgesetzt.



Elvira Ulitzka erhielt auf einer „Konsens-Liste“ für die künftige Bezirksspitze 16 der insgesamt 17 Stimmen. Dasselbe gilt für die 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Dr. Gabriele Siegert (Grüne) und den 2. Stellvertretenden Bezirksbürgermeister Joachim Schneider (CDU). Die personellen Weichen sind gestellt, jetzt gehe an die Sacharbeit, meinte die alte und neue Bezirksbürgermeisterin.

Wie die künftige Sacharbeit im Bezirk laufen werde, müssen die kommenden Wochen zeigen. Eine offizielle Kooperation von SPD und CDU, wie sie in der vergangenen Wahlperiode stattfand, hat keine Mehrheit mehr. Zwischen SPD und Grünen dagegen passt es rechnerisch. Elvira Ulitzka ist sich jedenfalls sicher, dass es in vielen Sachfragen große Einvernehmlichkeiten geben werde. Inhaltliche Zeichen können in aller Ruhe gesetzt werden, denn die nächste Sitzung der BV Mitte wird erst im kommenden Jahr stattfinden. Die Bereitschaft, für den Bezirk einiges auf den Weg zu bringen, sei jedenfalls groß.

Emotionale Lage



Nicht so einvernehmlich bei der Wahl der Bezirksbürgermeisterin und ihrer Stellvertreter ging es im Duisburger Süden zu. Bereits in der vergangenen Wahlperiode kam es zu Austritten und Fraktionswechseln. Unmittelbar nach der Wahl vom 13, September setzte sich das fort. Zunächst sickerte durch, dass der auf der Grünen-Liste kandidierende Felix Rommeler schon vor der Wahl die Partei verlassen habe. Das gewonnene Mandat wolle er daher nicht antreten. Weit gefehlt, denn Rommeler nahm das Mandat an. So haben die Grünen in der BV statt vier nun drei Sitze. Ein ähnliches Schicksal ereilte die CDU. Manfred Helten, Spitzenkandidat seiner Partei und zuvor 1. Stellvertretender Bezirksbürgermeister, trat aus der Partei aus und bildet nun mit Albin Schreiner (FDP) als parteiloser Bezirksvertreter eine Fraktionsgemeinschaft.

Beate Lieske jedenfalls erhielt bereits im ersten Wahlgang die erforderliche, wenn auch knappe Stimmenmehrheit. Sie wird viel Fingerspitzengefühl brauchen, um die emotionale Lage in der BV Süd auf die sachliche Ebene zu transportieren. Aufgrund der Aus- und Übertritte und Fraktionswechsel ist ein freundschaftliches Miteinander nicht unbedingt gewährleistet. Lieske geht jedenfalls mit großen Erwartungen an ihre alte und neue Aufgabe.1. Stellvertretende Bezirksbürgermeister wurde Angelika Kleinefeld (CDU), Heide Apel (Grüne) wurde zur 2. Stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin gewählt.

Im Duisburger Süden gibt eine Fülle von Zukunftsprojekten, die weiter umgesetzt werden oder zumindest unter Einbeziehung der Bürger mitgestaltet werden müssen. Da hätten persönliche Animositäten keinen Platz, hieß aus der Bezirksspitze.