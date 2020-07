Frisch reingekommen ;-)

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt von Samstag (18.7.) um 22 Uhr bis Montag (20.7.) um 5 Uhr die Düsseldorfer Landstraße an der A524-Anschlussstelle Duisburg-Huckingen.

Die "alte B8" ist dort in dieser Zeit für Autos, Fußgänger und Radfahrer in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, weil für den weiteren Ausbau der A524 die Brücke über die Düsseldorfer Landstraße erneuert werden muss. Die Auf- und Abfahrt an der A524 in Duisburg-Huckingen bleibt in Fahrtrichtung Essen frei, während rund um die Uhr gearbeitet wird.

Umleitungen sind beschildert, für Radfahrer und Fußgänger gibt es eine nahe Ausweichmöglichkeit im Bereich der Baustelle.