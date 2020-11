Die Straßen.Nrw Autobahnniederlassung Krefeld sperrt am Donnerstag (19.11.) bis 15 Uhr die Auffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Rahm Fahrtrichtung Breitscheid.

Die Umleitung führt über das Autobahnkreuz Duisburg-Süd. Grund der Sperrung sind Gehölzarbeiten in der Auffahrt.

Gehölze und andere Anpflanzungen entlang von Straßen erfüllen wichtige Funktionen:

verkehrstechnisch: als Sicht-, Blend- und Windschutz

bautechnisch: unter anderem als Böschungssicherung

gestalterisch: beispielsweise zur landschaftsgerechten Einbindung der Straße

Aber der "Baustoff" Pflanze lebt und verändert sich ständig. Deshalb müssen Gehölzflächen an Straßen immer wieder gepflegt werden.