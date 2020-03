Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus haben sich im gesamten Stadtgebiet Absagen ergeben, welche laut Veranstaltern aus "reinen Vorsichtsmaßnahmen" getroffen wurden. Mehr Informationen gibt es in diesem Beitrag, der laufend aktualisiert wird.

Nach reiflicher Überlegung haben sich die Verantwortlichen am Helios Klinikum Duisburg dazu entschlossen, den 2. Internationalen Darmkrebstag, der am Samstag, 7. März, in Alt-Hamborn stattfinden sollte, zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb der Grippesaison und den aktuellen Gegebenheiten durchzuführen. Auch wenn es am Helios Klinikum bisher noch keinen positiven Corona-Verdachtsfall gibt, soll das Risiko einer Ansteckung, insbesondere für krebskranke Personen, möglichst sicher ausgeschlossen werden. Über die Durchführung oder Absage weiterer Veranstaltungen wird zeitnah entschieden. Die jeweils aktuellen Informationen dazu finden Interessierte auch unter www.helios-gesundheit.de/duisburg.

Gesundheitsschutz hat Vorrang

In den Malteser Krankenhäusern St. Anna und St. Johannes-Stift finden zunächst bis auf Weiteres keine Veranstaltungen für externe Interessenten statt. Diese Entscheidung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zu den Veranstaltungen gehören unter anderem die für Freitag geplante Verstorbenengedenkfeier um 18 Uhr in der Kapelle des Malteser Krankenhaus St. Anna und die Messe am Samstagabend. Auch die Kreißsaalführungen am ersten und dritten Donnerstag eines Monats und der „Stillvortrag“ für Eltern am kommenden Montag sind abgesagt.

Die Christoffel-Blindenmission Deutschland hat, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und um mögliche Ansteckungen zu vermeiden, die für Sonntag, 8. März, geplante Veranstaltung „Afrikanische Klänge und Bilder aus Uganda“ in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Duisburg-Mitte abgesagt. Die Veranstaltung wird im Frühjahr des nächsten Jahres nachgeholt.

Die Universität Duisburg-Essen hat vorsorglich den Infotag und die Kinderuni abgesagt, 4.000 Studieninteressierte hat die Universität Duisburg-Essen (UDE) zum Infotag am 12. März erwartet. Das Rektorat der UDE hat dies als Vorsichtsmaßnahme beschlossen, um einer möglichen Verbreitung des Coronavirus vorzubeugen.