Aufgrund der aktuellen Entwicklung hat der Krisenstab des Evangelischen Klinikum Niederrhein, zu dem folgende Krankenhäuser gehören: Evangelisches Krankenhaus Duisburg-Nord, Herzzentrum Duisburg, Johanniter Krankenhaus Oberhausen, Evangelisches Krankenhaus Dinslaken und das BETHESDA Krankenhaus, ab sofort die 2G+ Regelung und eine FFP2-Masken Pflicht beschlossen.

Das bedeutet, dass auch Geimpfte und Genesene nun zum Betreten der Krankenhäuser einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, benötigen. Zudem gilt ab sofort das Tragen einer FFP2-Maske als Pflicht. Diese bietet einen wesentlich höheren Schutz als eine normale OP-Maske. Und der ist gerade in einem so sensiblen Bereich wie einem Krankenhaus notwendig. Wichtig ist, dass die Masken kein Ventil haben und dass sie richtig getragen werden. Sie müssen eng am Gesicht anliegen und sich beim Einatmen zusammenziehen. Die geltende Besuchsregelung (ein Besucher pro Patient pro Tag für eine Stunde) bleibt bestehen.