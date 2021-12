Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt es von der Stadt Duisburg nur noch jeweils montags ein Corona-Update mit den aktuellen Zahlen. Darüber hinaus stehen wegen der Betriebsferien der Stadtverwaltung nicht alle Informationen zur Verfügung. Alle aktuellen Daten sind aber weiterhin über das Dashboard (www.duisburg.de/coronadashboard) einsehbar.

Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 43.139 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 786 Personen sind verstorben. 40.960 Personen sind wieder genesen, so dass es aktuell 1.393 Infizierte in der Stadt gibt. Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 161,5.

Noch wird das Infektionsgeschehen von der Delta-Variante dominiert. Die Omikron-Variante wurde bisher in 76 Fällen nachgewiesen.

In Duisburg wurden insgesamt 844.473 Impfdosen verabreicht (Quelle: https://coronaimpfung.nrw/impfmonitor).