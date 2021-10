Lange Jahre war der traditionsreiche Neumühler Blumenhof Monix mit heutigem Stammsitz an der Fiskus-, Ecke Erhardstraße, eine beliebte Anlaufadresse auch am Haupteingang des Fiskusfriedhofes, bis die dortigen Räumlichkeiten von den Wirtschaftsbetrieben für die Erweiterung der Friedhofsverwaltung benötigt wurden.

An Allerheiligen, Montag, 1. November, findet aber seitdem auf Wunsch der Wirtschaftsbetriebe Duisburg der alljährliche Monix-Verkauf direkt am Haupteingang an der Fiskusstraße statt, sicherlich eine Erleichterung und ein Service für die zahlreichen Friedhofsbesucher.

Zusätzlich gibt es eine Anlaufstelle am Eingang Obere Sterkrader Straße, direkt an der Einmündung der Rohrstraße. Das wird auch diesmal in Corona-Zeiten so sein. Die Tradition an Allerheiligen wird natürlich unter Einhaltung aller nötigen Abstandregeln und Schutzmaßnahmen fortgesetzt.