Die Corona-Pandemie trifft auch die Homberger Senegalhilfe St. Peter sehr stark in den für das Jahr 2020 geplanten Aktivitäten. Alle Veranstaltungen der Senegalhilfe werden in diesem Jahr nicht stattfinden.

Nachdem bereits die Veranstaltung "Kaffeeklatsch" und "Mode im Mai" ausgefallen ist, muss auch das traditionell im September stattfindende Haesener Kartoffelfest abgesagt werden. Die Erlöse aus diesen Veranstaltungen fehlen zur Finanzierung unserer Projekte im Senegal. Der Verein ist daher verstärkt auf Spenden angewiesen und hofft, dass ihn viele Mitmenschen unterstützen werden.

Gerade rechtzeitig vor Beginn des Corona-Ausbruches im Senegal wurde die Reisaktion der Senegalhilfe abgeschlossen. Die Familien bekamen dadurch für die erste Zeit in der Krise eine sichere Versorgungsgrundlage.

Trotz Corona konnten die in 2019 begonnene Renovierung der im Jahre 2011 von der Senegalhilfe erbauten Geburtsstation fortgesetzt werden. Das Dach wurde nach der Regenzeit im vergangenen Jahr neu eingedeckt. Jetzt konnte die im Mauerwerk eingedrungene Feuchtigkeit austrocknen. Im März wurde der Innen- und Außenanstrich durchgeführt und anschließend die neue Solaranlage, die die Geburtsstation unabhängig vom öffentlichen Stromnetz macht, durch die ONG ASPAIL installiert. Jetzt müssen noch die Holztüren, die von Termiten sehr stark beschädigt wurden, erneuert werden.

Abbé Joseph Mbaye prüft mit der ONG, eine Schwesterorganisation des in Hamborn ansässigen Vereins „Stenos Phanos Senegal e.V., ob anstelle von Holztüren Metalltüren eingebaut werden. Dies wird letztendlich auch eine Frage der Finanzierung werden. Metalltüren sind teurer und durch die Corona bedingten Einnahmeausfälle ist nicht sicher, ob ein Austausch in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. "Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr die wichtigsten Projekte wenigstens mit den nötigsten Finanzmitteln ausstatten können. Wir danken allen Mitmenschen, die uns immer wieder unterstützen und dadurch zu einem guten Gelingen der Projekte beitragen", so Josef Jahrmarkt von der Senegalhilfe.

Spenden können auf das Konto der Katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus Homberg, Volksbank Niederrhein e.G., IBAN DE 32 3546 1106 7317 8560 10, erfolgen. Spendenbescheinigungen werden gerne vom Pfarrbüro ausgestellt.