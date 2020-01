Mit Verkehrseinschränkungen auf der Kardinal-Galen-Straße in der Duisburger-Duissern müssen Autofahrer ab Dienstag, 21. Januar, rechnen.

Die Stadtwerke verlegen in der Kardinal-Galen-Straße in Duissern Fernwärmeleitungen. Der nächste Bauabschnitt beginnt am Dienstag, 21. Januar. Die Baustelle wandert dann in Richtung Verteilerkreis an der Hansastraße. In diesem Bereich steht in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Arbeiten dieses Abschnitts sind voraussichtlich Ende März abgeschlossen.