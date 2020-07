Nach den Plänen des Star- Architekten Micholas Grimshaw ist der Bürokomplex "Five Boots" im Duisburger Innenhafen 2004 entstanden. Da jetzt 2020 Coronabedingt das Treffen "Christopher Street Day" abgesagt wurde sind die Five Boots bis zum 30. Juli in Regenbogenfarben beleuchtet. Von einem Schauer überrascht habe ich die 2 letzten Fotos im Regen gemacht.