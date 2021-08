Broschüre für mobile Senioren

Die Broschüre "Mobile Senioren Tipps für die Fahrt in Bus und Bahn" ist kostenlos bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft erhältlich, beispielsweise im Kunden-Center am Harry-Epstein-Platz.

Auf 26 Seiten gibt es in übersichtlciher und leicht verständlicher Art und Weise Informationen zu Themen wie Fahrpläne, -preis, Verhalten an der Haltestelle, den Ein- und Ausstieg in Bus und Bahn, Sicherheit sowie das richtige Hinsetzen.

Für junge Menschen mag das Bus- und Bahnfahren eine Selbstverständlichkeit sein. Senioren erhalten in dieser Broschüre auf jeden Fall viele nützliche Tipps, Tricks und Informationen.