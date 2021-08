Seit dem 13. August ist die A40 zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim Styrum gesperrt. In den vergangenen Tagen wurden zwei von drei Hilfsbrücken dort installiert, wo beim schweren LKW-Unfall 2020 durch das Feuer fünf von sechs Brücken zerstört wurden.

Eine spektakuläre Baumaßnahme, die wieder zahlreiche Schaulustige anlockte. Am Freitagabend standen die riesigen Kräne, vier lange LKWs transportierten die 42 Tonnen schweren Bauteile zur Baustelle. Dort wurden die Brückenteile am Samstag in sieben Meter Höhe angehoben und auf die Widerlager gesetzt. Nachdem die richtige Position gefunden war, wurden die Seitenteile ausgeklappt und die Geländer angebracht. Am Montag wurde die zweite Brücke aufgebaut. Dafür wurde seit Sonntag der Bahnverkehr über die beiden vorhandenen Brücken gesperrt. Ab dem 6. September sollen auf der einen Behelfsbrücke Güterzüge fahren, über die andere die S-Bahnen zwischen Oberhausen und Essen. Die Sperrung der Autobahn wird am Montag, 23. August, aufgehoben.

In den nächsten Jahren werden an dieser Stelle neue Brücken geplant, die dann eine Lebenszeit von bis zu 100 Jahren haben sollen. Bis sie fertig werden, werden wohl noch sieben Jahre ins Land gehen. Quelle: WAZ