Zwei Straßensperrungen in Alt-Hamborn und in Neumühl führen zu entsprechenden Verkehrseinschränkungen.



Die Netze Duisburg GmbH verlegt ab morgen, Montag, 29. Juni, Fernwärmeleitungen auf der Bastenstraße in Neumühl. Aus diesem Grund wird die Bastenstraße zwischen Obermarxloher Straße und Barbarastraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Barbarastraße. Fußgänger können passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte August abgeschlossen.

Bitte vormerken: Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 13. Juli, Kanalbauarbeiten auf der Buschstraße in Alt-Hamborn durch. Aus diesem Grund wird der Verkehr auf der Buschstraße zwischen Bremenstraße und Steigerstraße mit Hilfe einer Ampelanlage wechselseitig geführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen.