Von Montag, 28. September, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 4. Oktober, Betriebsende, fahren die Busse der Linien 920, 921, 926, 929, 930, 931, 933, 934, SB10, SB30, SB40, NE1, NE2, NE3, NE5, NE6 und E-Wagen der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und der NIAG in Duisburg-Stadtmitte eine Umleitung. Grund hierfür sind Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Verknüpfungshalle.

Linien 920, 921, 926, 929, 931, SB10, SB30, NE1, NE2, NE5 und NE6:

Die Busse fahren in Fahrtrichtung Duisburg Hbf. Osteingang ab der Haltestelle „Duisburg Hbf. Westeingang“ eine örtliche Umleitung über die Mercatorstraße und Saarstraße zur Ersatzhaltestelle „Duisburg Hbf. Bussteig 5“, weiter über die Landfermannstraße und Neudorfer Straße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Duisburg Hbf. Bussteig 5“ und „Duisburg Hbf. Bussteig 6“ werden auf die Saarstraße in Höhe der Targo-Bank verlegt.

In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Linien 934, SB40 und NE3:

Die Busse fahren ab der Haltestelle „Duisburg Hbf. Osteingang“ eine örtliche Umleitung die Neudorfer Straße und Landfermannstraße zur Ersatzhaltestelle „Duisburg Hbf. Bussteig 6“, weiter über die Oranienstraße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Duisburg Hbf. Bussteig 6“ wird auf die Landfermannstraße vor der Kreuzung Oranienstraße verlegt. Die Haltestelle „Duisburg Hbf. Bussteig 5“ wird auf die Landfermannstraße hinter die Kreuzung Oranienstraße verlegt.

In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Linie 933:

Die Busse fahren ab der Haltestelle „Duisburg Hbf. Osteingang“ eine örtliche Umleitung über die Neudorfer Straße und Landfermannstraße zur Ersatzhaltestelle „Duisburg Hbf. Bussteig 6“, weiter über die Landfermannstraße zur Haltestelle „Stadttheater“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Duisburg Hbf. Bussteig 6“ wird auf die Landfermannstraße vor der Kreuzung Oranienstraße verlegt. Die Haltestelle „Duisburg Hbf. Bussteig 5“ wird auf die Landfermannstraße hinter die Kreuzung Oranienstraße verlegt.

In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Betroffene Linien:

920, 921, 926, 929, 930, 931, 933, 934, SB10, SB30, SB40, NE1, NE2, NE3, NE5, NE6 und E-Wagen

Verlegte Haltestellen

„Duisburg Hbf. Bussteig 5“ und „Duisburg Hbf. Bussteig 6“

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der myDVG-App. Die App steht für die gängigen iPhones und Android-Smartphones in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereit. Aktuelle Informationen finden Sie auch in den sozialen Medien bei Facebook unter facebook.de/dvgduisburg oder bei Twitter unter twitter.com/dvg_verkehr.