Bis voraussichtlich Dezember 2021 fahren Busse der Linien 909 und 910 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Neumühl eine Umleitung.

Grund hierfür sind Kanalbauarbeiten auf der Kreuzung Neumühler Straße/Essen-Steeler-Straße. Dies hat zur Folge, dass in beiden Fahrtrichtungen eine örtliche Umleitung gefahren werden muss.



Linie 909: In Fahrtrichtung Pausenhaltestelle Landschaftspark Nord fahren die Busse ab der Haltestelle „Theodor-Heuss-Straße“ über die Neumühler Straße zur Ersatzhaltestelle „Landschaftspark Nord Bussteig 4“, Arnold-Dehnen-Straße und Johannes-Mechmann-Straße zur Pausenhaltestelle „Landschaftspark Nord“.

In Fahrtrichtung Landschaftspark Nord fahren die Busse ab der Ersatzhaltestelle „Landschaftspark Nord Bussteig 4“ über die Johannes-Mechmann-Straße und Arnold-Dehnen-Straße zur Ersatzhaltestelle „Johannes-Mechmann-Straße“. Ab da gilt der normale Linienweg.

Die Endhaltestelle „Landschaftspark Nord“ wird zur Haltestelle „Landschaftspark Nord Bussteig 4“ auf der Neumühler Straße verlegt. Die Abfahrtshaltestelle „Landschaftspark Nord“ wird auf die Nauheimer Straße vor der Kreuzung Essen-Steeler-Straße verlegt. Die Haltestelle „Johannes-Mechmann-Straße“ wird auf die Arnold-Dehnen-Straße hinter der Einmündung Arnold-Dehnen-Straße verlegt.

Linie 910: In Fahrtrichtung Pausenhaltestelle Landschaftspark Nord fahren die Busse ab der Haltestelle „Johannes-Mechmann-Straße“ geradeaus zur Pausenhaltstelle „Landschaftspark Nord“.

In Fahrtrichtung Landschaftspark Nord fahren die Busse ab der Pausenhaltestelle über die Essen-Steeler-Straße zur Ersatzhaltestelle „Landschaftspark Nord Bussteig 3“ und Neumühler Straße. Ab da gilt der normale Linienweg.

Die Haltestelle „Johannes-Mechmann-Straße“ wird auf die Anorld-Dehnen-Straße vor der Einmündung Johannes-Mechmann-Straße verlegt. Die Haltestelle „Landschaftspark Nord Bussteig 3“ wird auf die Essen-Steeler-Straße vor die Kreuzung Neumühler Straße verlegt.

Betroffene Linie: 909 und 910

Verlegte Haltestellen: Endhaltestelle „Landschaftspark Nord“, Abfahrtshaltestelle „Landschaftspark Nord“, „Johannes-Mechmann-Straße“ und „Landschaftspark Nord Bussteig 3“.