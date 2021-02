Gute Vorsätze 2021

In 2020 war es mit Corona schon schwer mit den guten Vorsätzen. Mehr als der Hälfte

der Menschen fiel es schwerer als sonst, ihre Vorhaben in den Lockdown-Zeiten und die

Kontaktbeschränkungen zu realisieren. Nur knapp 19 % gaben an, dass es ihnen leichter fiel,

lt. eine Forsa-Studio im Auftrag der DAK-Gesundheit . Stressabbau steht ganz oben auf der Liste der guten Vorsätze 2021 / dann mehr Zeit für die Familie und Klima - und Umweltschutz sind für über 60 % im neuen Jahr wichtig. Ältere Menschen sind gelassener und nehmen sich erstmal nichts vor - sie wissen, dass in der Coronazeit Geduld gefragt ist, da Corona viele Schritte begleitet.

Angst vor dem Cornavirus

Jeder 3 Bürger (60 %) hat Angst sich anzustecken - besonders älteres Bürger sind da in Sorge.

Am meisten fürchten sich die Deutschen in diesem Jahr jedoch vor Krebserkrankungen,

dann folgen Alzheimer und Demenz sowie Unfälle mit schweren Verletzungen.