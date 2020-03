Weitere evangelische Kirchengemeinden im Duisburger Norden haben auf die neuesten Entwicklungen und Empfehlungen in Sachen Coronavirus reagiert und Entscheidungen kurzfristig auf den Weg gebracht, die ab sofort gelten.



Anfang der kommenden Woche tagen einige Leitungsgremien. In deren Sitzungen wird es mutmaßlich zu weiteren Maßnahmen kommen, die zum Teil tief in das Gemeindeleben eingreifen.

Gemeinde Neumühl

sagt Oechor-Konzert ab



Das für den morgigen Sonntag, 15. März, 17 Uhr, geplante Konzert des Hiesfelder „Oechor“ wurde wegen der Auswirkungen um den Coronavirus abgesagt. Den Gottesdienst um 9.30 Uhr am gleichen Tag feiert die evangelische Gemeinde aber auf jeden Fall. Es gibt aber besondere Vorsichtsmaßnahmen wie etwa „Nachbarstuhl bleibt frei, Gesangbücher liegen schon auf dem Stuhl und bleiben nach dem Gottesdienst dort liegen“.

Auch wurde bereits das am 5. April anstehende monatliche Turmcafé in der Gnadenkriche abgesagt. In seiner Sitzung am Dienstag wird das Leitungsgremium der Gemeinde weitere Maßnahmen beraten und beschließen.

Bonhoeffer Gemeinde

mit Paket von Maßnahmen



Wegen der Auswirkungen des Coronavirus hat das Presbyterium der Evangelischen Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh bereits ein Paket von Maßnahmen beschlossen, die das Gemeindeleben verändern. In den Gottesdiensten in den Monaten März und April wird das Abendmahl nicht ausgeteilt.

Ausnahme wird der Gottesdienst am Gründonnerstag und in der Osternacht sein. Dort wird Abendmahl in anderer, aber sicherer Form ausgeteilt. Die Gottesdienste in den Altenheimen fallen in der nächsten Zeit aus. Abgesagt wurde auch die Konfirmandenfreizeit vom 27. bis 29. März; der Konfi-Unterricht findet zunächst weiterhin statt.

Außerdem ist das Begegnungs- und Beratungszentrum für Senioren an der Marxloher Kreuzeskirche bis auf weiteres geschlossen. Das Presbyteriums sagt zudem folgende Veranstaltungen ab: Das Ökumenische Abendgebet am 20. März, die Exkursion nach Neviges am 28. März, die Veranstaltung „Glaube im Gespräch“ am 31. März und das Politische Nachtgebet am 6. April.

Gemeinde Meiderich

schließt Gemeindezentrum



Wegen der Gefahr der Ausbreitung des Corona-Virus ist das evangelische Gemeindezentrum Meiderich, Auf dem Damm 6, ab dem heutigen Samstag, 14. März, ausnahmslos für alle Gruppen, Kreise, Vermietungen, jeden Publikumsverkehr etc. zeitlich unbefristet geschlossen. Über die Schließung der benachbarten evangelischen Kirche berät das Presbyterium der Gemeinde am kommenden Dienstag.