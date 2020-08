Ich war jung und brauchte das Geld. Das ist lange her.

Nach fast einem Vierteljahrhundert "Wochen-Anzeiger" hab' ich heute meinen letzten Tag in der Redaktion und möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Nicht ohne mich für die schöne Zeit in meiner Lieblingsstadt zu bedanken.

Danke für viele spannende Termine, Gespräche, Freundschaften ...

Danke für die herzliche Aufnahme, die ich vor knapp 30 Jahren als Zugereister aus einer verbotenen Stadt erfahren durfte.

Damals musste ich schwer grinsen, als Manni Osenger seinen Spruch "Die schönsten Stadtteile dieser Welt sind Neuenkamp und Kaßlerfeld" ins Spiel brachte. Nach ein bisschen Fremdeln wurde mir klar, so Unrecht hat der Mann nicht. Zumindest was Kaßlerfeld angeht ;-)

Ich hab' Duisburg, die Duisburgerinnen und Duisburger, schätzen und lieben gelernt! Aus dem Zugereisten ist längst ein Herzens-Duisburger geworden!

Bleiben Sie gesund und auf bald mal auf der Kö oder im Innenhafen oder so!