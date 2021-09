Darmkrebs gehört zu den häufigsten Tumorerkrankungen weltweit und stellt eine große medizinisch wie sozioökonomische Herausforderung dar. In Deutschland erkrankten 2014 immer noch mehr als 61.000 Personen (33.000 Männer und 28.000 Frauen), 25.500 starben an Darmkrebs. In Duisburg erkranken jedes Jahr ca. 500 Menschen an Darmkrebs und 200 sterben daran.

Typische Symptome wie Stuhlunregelmäßigkeiten, Bauchschmerzen, Blut im Stuhl und Gewichtsabnahme treten meist erst dann auf, wenn der Krebs bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Daher kommt der Früherkennung eine besondere Bedeutung zu.

Dr. Alexander Meyer, Chefarzt der Chirurgischen Klinik des Johanniter Krankenhauses in Duisburg-Rheinhausen, Träger des Deutschen Darmkrebskommunikationspreises, Regionalbeauftragter der Stiftung Lebensblicke und Vorsitzender des Vereins Duisburg gegen Darmkrebs, informiert in dem online-Patientenforum am 30. September 2021, um 18.00 Uhr, über die Möglichkeiten der Darmkrebsvorsorge und Therapieformen bei Darmkrebs.

Nutzen Sie bitte diesen Link zu der kostenlosten Veranstaltung: https://vhs.link/Mb5kfR