An dieser Stelle geht es weiter in der Rubrik Mitarbeiter des Monats. Diesmal mit

Dennis Zap, dem Routensetter.

Routen was?

Heute bin ich im Einstein. Eine deutschlandweite Boulder-Kette, die in NRW neben in Recklinghausen auch im beschaulichen Neuenkamp, einem Stadtteil im Herzen Duisburgs zu finden ist.

Boulder soll in diesem Jahr erstmals olympisch werden und in Tokyo mit 3 Disziplinen vertreten sein.

Beim Bouldern in der Halle werden unter anderem auch verschiedene Routen mit entsprechenden Schwierigkeitsgraden erstellt.

Der 31 jährige Dennis Zap ist als Routensetter für diese Erstellung zuständig.

OKG:

Dennis, Du hast jetzt keine übermäßige Körpergröße, aber von Deiner Figur können viele Männer träumen, wenn ich das mal so sagen darf?! Ist Bouldern nur etwas für schlanke durchtrainierte Menschen?

Dennis:

Keineswegs. Das gute am Boulder ist ja, daß es für jeden das perfekte Körpertraining ist. Es gibt in meinen abgesteckten Parkuren ja für jede Gewichts-und Körperklasse entsprechende Kletterübungen.

OKG:

Seit wann betreibst Du dieses Klettern?

Dennis:

Also bitte Bouldern. Zwischen Klettern und Bouldern besteht ein grosser Unterschied. Hier gibt es z. B. keine Seile und keine hohen Decken. Beim Bouldern sind die zu erklimenden Wände hier in Duisburg auch nur max 4 m hoch.

Beim Klettern mit Seilen hat man ca. 2 bis 3 Boulder Elemente und die Übungen sind nicht so intensiv, wie bei unserem Sport. Aber zu Deiner Frage, ich übe diesen Sport erst knapp 3 Jahre aus. Durch Zufall bin ich damals mit einem Freund darauf aufmerksam geworden und bin seit dem gefühlt fast jeden Tag mit Bouldern beschäftigt. Neben meinem Physikstudium nehme ich mir diese Zeit als Ausgleich. Bei Einstein bin ich jetzt knapp 3 Monate in vielen Funktionen tätig.

Wir bieten hier im Einstein viele Programme, auch für Kinder, an. So ist eine Meiner Tätigkeiten auch der Routensetter, also Routenschrauber oder auch Routensetzer genannt.

OkG:

Vielen Dank für einen Einblick in Deine Welt des Bouldern.

Wer mehr über Einstein erfahren möchte, dem empfehle ich einen Blick auf die Homepage.

page.