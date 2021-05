VORSICHT ! Abschlepp Gefahr.

Heute morgen ab 5 Uhr ( bis 17 Uhr ) besteht , in DU-NEUDORF auf der derfflingerstr und der Waldstraße in voller Länge ein absolutes halteverbot. (siehe Foto)

Der Zeitraum ist beschrieben von Montag bis einschließlich Freitag.

Wer bei der Stadtverwaltung glaubt eigentlich , das auch nur ein Arbeiter am Montagmorgen um 5 Uhr mit Baumschnittarbeiten in der Straße beginnt?

Bei der Gesamtlänge der Maßnahme in den Straßen stellt sich mir die Frage wo sollen die Anwohner mit ihren Fahrzeugen dann hin , in dieser Zeit.

Für das Ordnungsamt ist das wieder mal ein gefundenes festessen zum Knollenschreiben!

Vernünftig wäre gewesen wenn man hingegangen wäre und die Parkverbotszonen abschnittsweise eingerichtet hätte und dann auch nicht um morgens 5 Uhr sondern nach 8 Uhr wenn die meisten Anwohner dann zur Arbeit gefahren sind.