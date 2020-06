Die Ackerstraße in Friemersheim wird am Montag, 22. Juni, im Bereich der Hausnummer 34 voll gesperrt. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 22. Juni, zudem Straßenbauarbeiten auf der Memeler Straße in Duisburg-Overbruch durch.

Grund hierfür sind private Bauarbeiten, die einen Kran erfordern. Fußgänger können passieren. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen ausgeschildert.

Overbruch: Vollsperrung der Memeler Straße

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 22. Juni, zudem Straßenbauarbeiten auf der Memeler Straße in Duisburg-Overbruch durch. Aus diesem Grund wird die Memeler Straße zwischen Barbarastraße und Overbruchstraße voll gesperrt. Die Grundstückszufahrten sind zwischen 17 und 7 Uhr erreichbar. Fußgänger können immer passieren.

Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 26. Juni, abgeschlossen.