Lange Zeit stand es auf der Kippe, ob das diesjährige Gemeindefest in St. Hildegard überhaupt stattfinden kann. Es kann und wird stattfinden. Vermutlich hat der „gute Draht nach oben“ der katholischen Gemeinde in Röttgersbach nachgeholfen. An diesem Wochenende ist es soweit.



Zum Gemeindefest in St. Hildegard am heutigen Samstag, 18. September, und am morgigen ist alles in trockenen Tüchern. Das hoffen die Verantwortlichen auch mit Blick auf das Wetter. Los geht es am heutigen Samstag ab 15 Uhr an der Oberen Holtener Straße 28, weiter dann am Sonntagmorgen nach der 10-Uhr-Familienmesse.

Gemeinderatsvorsitzender Heinz Kahlert, sein Stellvertreter Rainer Dwornik und Pastor Rainer Streich sind mehr als dankbar und erleichtert zugleich. Wenn auch aufgrund der Pandemie nicht alles so wie sonst ist, wird es wir doch ein Fest mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken, den beliebten Trödel- und Bücherständen sowie der schon fast legendären Tombola mit über 700 Preisen.

Dank an die

Ehrenamtlichen



Unter Pavillons wird es Kaffee, Kuchen und Gespräche geben. Im Außengelände des Kindergartens sind alle Spielgeräte verfügbar, auch das Karussell der Gemeinde werden Fachkundige im Team aufstellen. Besonders hier bittet der Gemeinderat Eltern, auf die Hygieneregeln zu achten. Der Fest-Erlös kommt der Erneuerung des Kellers im Gemeindezentrum und anderer Gemeinde-Aufgaben zu Gute.

Dankbar ist man in der Gemeinde, dass sich viele Ehrenamtliche den Termin so wie immer freigehalten hätten. Zum Gemeindefest in St. Hildegard kommen traditionell auch Gäste ohne Gemeindebindung aus dem Stadtteil. Pastor Rainer Streich, Kahlert und Dwornik freuen sich auf bekannte und unbekannte Besucher unter Einhaltung der Corona-Regeln.