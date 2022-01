Was tun, wenn man seine Impfdokumentation verloren, verlegt, mitgewaschen oder versehentlich gar keine erhalten hat?

Die Stadt Duisburg hat hierfür die Lösung gefunden, dass die Dokumentation in einem Container am Theater am Marientor neu ausgestellt werden kann, jedoch werden hierfür einige Informationen benötigt:

1.) Bei wem haben Sie sich angemeldet? Über die Nr. 116117 der kassenärztlichen Vereinigung, per Mail an „ccdu-terminvergabe“, über den Arbeitgeber oder sind Sie spontan ohne Anmeldung vorbeigekommen?

2.) Wann fanden die Impfungen statt? Wenn Sie den genauen Termin nicht mehr kennen, dann versuchen Sie bitte, ihn so weit wie möglich einzugrenzen, damit man eine Chance hat, Sie im System zu finden.

3.) Wo ( an welchem Standort ) waren Sie zur Impfung?

Kleiner Tip: Machen Sie sich, wenn Sie bei der Impfung Ihre Impfbescheinigung erhalten haben, davon eine Kopie. So können Sie den Termin Ihrer Impfung nicht vergessen und man kann Sie, sollte eine Nachtragung erforderlich werden, wesentlich schneller im System finden.

Es werden vor allem digitale Impfzertifikate erstellt.

Von den gelben Impfpässen haben die Mitarbeiter nur ein begrenztes Kontingent vorrätig und dieses ist primär für Menschen gedacht, denen man aufgrund ihres hohes Alters ( über 80jährige ) oder einer Gehbehinderung nicht zumuten kann, sich selbst in der Apotheke einen zu kaufen und damit zum Eintragen der Impfung zum Theater am Marientor zu kommen.

Alle anderen werden gebeten, sich den gelben Impfpass in einer Apotheke kaufen ( kostet ca. 1 oder 2 Euro ) und damit zum Eintragen der Impfung wochentags zwischen 8:00 und 16:30 zum Container am Theater am Marientor kommen.