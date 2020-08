In der kommenden Woche findet wieder die Themenmarkt-Reihe "Duisburg ist echt delikat" auf der Königstraße in der Innenstadt statt. Drei Mal in der Woche, und zwar am 4., 6. und 8. August, wird sich die Duisburger City jeweils zwischen 10 und 18 Uhr in einen bunten Schlemmermarkt verwandeln.



Freuen dürfen sich die Kundinnen und Kunden auf ein abwechslungsreiches Angebot an ausgewählten Köstlichkeiten. Dazu zählen Pommes-Frites, Reibekuchen, Churros, Nudelgerichte und Köstliches vom Grill. Wer es lieber süß mag, kann sich mit Bubble-Tea oder Süßigkeiten eindecken.

Wie alle Duisburger Wochenmarkt-Veranstaltungen finden die Themenmärkte aufgrund der Corona-Krise unter Einhaltung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz der Kunden sowie der Markthändler und Schausteller statt.

Auf den Duisburger Wochenmärkten gilt im Rahmen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW die Pflicht zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung.Veranstalter Duisburg Kontor sowie die teilnehmenden Markthändler und Schausteller freuen sich auf zahlreiche Besucher.