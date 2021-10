In der Bürger-Service-Station Hamborn (im Rathaus Hamborn) werden von Freitag, 5. November bis Freitag, 12. November umfangreiche Umbau- und Verkabelungsarbeiten durchgeführt. Die Bürger-Service-Station bleibt daher geschlossen. Termine wurden für den Schließungszeitraum nicht vergeben.



Bürgerinnen und Bürger aus Hamborn können in diesem Zeitraum Termine in anderen Duisburger Bürger-Service-Stationen über die Online-Terminvergabe zu buchen: https://www.duisburg.de/allgemein/fachbereiche/90/terminvereinbarung-buergerservice.php

Für die Abholung von Ausweisdokumenten, die im Bürger-Service Hamborn beantragt wurden und nach Fertigstellung nur dort abgeholt werden können, bittet die Stadtverwaltung die betreffenden Bürgerinnen und Bürger, die Schließung der Bürger-Service-Station einzuplanen.

"Kurzfristige

Aushändigungen"



Sollten dennoch im Umbauzeitraum 5. bis 12. November kurzfristig dringende Aushändigungen von beantragten Ausweisdokumenten erforderlich sein, so kann dies über Call Duisburg unter (0203) 94000 oder unter bss.hamborn@stadt-duisburg.de abgestimmt werden.

Bei reibungslosem Verlauf der Umbauarbeiten wird der Bürger-Service Hamborn voraussichtlich ab Montag, 15. November, mit neuer Rezeption und Wartezone wieder zur Verfügung stehen.