Genuss hat einen Namen - Fleckenstein`s

Seit über 140 Jahren steht der Name Fleckenstein für Tradition und Genuss. Die stets freundlichen und mehr als kompetenten Fachleute ihre Branche, die Inhaber Christine und Marcus Fleckenstein, verstehen es in einer ausgezeichneten Art und Weise, ihre Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Wenn der Chef in der Küche steht, dauert es bis zum kulinarischen Hochgenuss nicht mehr lange.

Sei es mit Angeboten zum Mittagstisch, egal ob Leicht oder deftig, Bewirtungen zu besonderen Anlässen, auf der hauseigenen Kegelbahn oder bei kurzentschlossenen Besuchen der Gäste im Lokal auf der Schloßstrasse im Herzen Derendorfs. Wer Massenware und eine 0815 Kost haben möchte, der ist hier leider absolut Fehl am Platz. Lebensmittel werden täglich frisch serviert und zubereitet. Freunde der Biokost kommen ebenso auf Ihre Kosten und das ist nicht finanziell gemeint, wie Freunde der konventionellen Kost. Durch die langjährige Mitarbeit im Betrieb des Vaters, macht der geborenen Christine Förster, keiner etwas vor, wenn es um das Thema Wurst und Fleisch geht. Lamm aus Texel, Geflügel aus Irland und Neuseeland, Irish und US-Beef, Australian Wagyu, um nur einige Spezialitäten zu nennen.

Das Angebote an Weinspezialitäten scheint unermesslich, vom BattenfeldSpanier, Weingut Bercher, Bibo & Runge, bis Sortimente aus dem Weingut KarlMay und diverse andere hoch interessante Weine. Für jeden Gaumen die passende Auswahl.

Fleckenstein`s – ein absoluter Geheimtipp in Düsseldorf