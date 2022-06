Knieschmerzen sind neben Rückenschmerzen im Alltag häufig vertreten und bilden mitunter die häufigsten Probleme des Bewegungsapparates. Je nach Intensität der Knieschmerzen und dem Ausprägungsgrad, sind sie mit körperlichen Einschränkungen und einer Minderung der Lebensqualität verbunden. Es ist bekannt, dass Knieschmerzen bei älteren Menschen öfter auftreten. Knieschmerzen sind ein Zeichen für eine Überlastung des Kniegelenks und sind häufig Vorbote oder auch bereits deutliches Anzeichen von Verschleiß bzw. Abnutzungserscheinungen des Gelenks, der sogenannten Kniegelenkarthrose.

Die Spezialisten der Klinik für orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie des Johanniter-Krankenhauses in Duisburg Rheinhausen geben in einem Präsenz-Infoabend am Donnerstag, 30. Juni 2022 einen Überblick über die Ursachen sowie über die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten von Knieschmerzen und dem Kniegelenkverschleiß. Das Spektrum beinhaltet an dem Abend von 18.00 bis ca. 19:30 Uhr die „nicht operativen“ als auch die „operativen“ Behandlungsmethoden von der Gelenkspiegelung (Arthroskopie) bis hin zum künstlichen Kniegelenk. Ebenso gibt es einen Überblick zu den neuen, sogenannten „interventionellen“ Behandlungsmethoden, z.B. aus dem Bereich der Schmerztherapie und speziellen Injektionen von Wachstumsfaktoren in das Gelenk und den gelenknahen Knochen, die der Regeneration der umliegenden Gewebestrukturen dienen. Die Referenten rundum Chefarzt Dr. Martin Fischer mit dem Oberarztstab Dr. Philipp Kunze, Ioannis Tamissis und Herrn Welskop, stehen im Anschluss an die Vorträge für Fragen zur Verfügung.

Wichtig! Für die Teilnahme am Patientenforum ist eine vorherige, telefonische Anmeldung unter 02065/97-1901 erforderlich sowie die Beachtung und Einhaltung der 2-G-Plus-Regel. Ein Testzentrum befindet sich direkt vor dem Krankenhaus. Die Veranstaltung findet im Ohletz-Saal des Johanniter Krankenhauses, Kreuzacker 1-7, 47228 Duisburg, kostenlos statt.