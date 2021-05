Aufgrund eines Schadens an der Übergangskonstruktion ("Fly-over") der Grunewaldbrücke muss die Autobahn GmbH die A59 zwischen Hochfeld und Wanheimerort bis voraussichtlich morgen, 26. Mai, teilweise sperren.

In Fahrtrichtung Düsseldorf steht den Autofahrern deshalb zunächst nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Fahrtrichtung Dinslaken sind es zwei. An der Übergangskonstruktion sind beschädigte Haltebolzen festgestellt worden, die nun ausgetauscht werden.