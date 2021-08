Haltestelle Grunewald in Duisburg wird barrierefrei - Erste Eindrücke

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG baut gemeinsam mit der Stadt die Stadtbahnhaltestelle „Grunewald“ der Linie U79 in Hochfeld barrierefrei aus. Der neue Hochbahnsteig bietet den Fahrgästen wesentlich mehr Komfort und erleichtert vor allem mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den Ein- und Ausstieg

Die Baustelle am Grunewald nimmt schon Ordentlich form an. Hier die ersten Eindrücke nach Zehn Tagen von der Seite in Fahrtrichtung "Düsseldorf"