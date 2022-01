Haben Sie auch gelegentlich Gesprächsabrüche bei Telefonaten? Fällt Ihr Handy plötzlich aus dem "Netz"? Das liegt nicht an Ihrem neusten Gerät, sondern an der technischen Ausstattung der Deutschen Telekom...., in Duisburg-Neudorf.

Laut einem Servicetechniker vor Ort ist die Antenne für Neudorf so gestört, das erneuert werden muss. Im Umfeld kann die Telekom gelegenlich die vertraglich zugesagte Leistung nicht oder nur zum Teil liefern.

Sollten Sie im Handy plötzlich lesen "gerät nicht im Netz angemeldet", obwohl an anderem Ort vorher alles normal lief, rufen Sie später ihre Servicestelle an.

In der Regel lautet die Rufnummer 0800.3302202 oder sprechen Sie den nächsten T-punkt an . Viel Erfolg.....