Inzwischen wurden stadtweit an den bekannten Auslagestellen die gedruckten VHS-Programme für das Herbstsemester ausgelegt. Das ist unter anderem in den Sparkassen, Bezirksämtern, Stadtteilbibliotheken, Buchhandlungen und natürlich auch in der Geschäftsstelle West der VHS am Körnerplatz 1 in Rheinhausen der Fall.



Hier kann man sich, persönlich allerdings nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe unter Tel. 0203 / 2838475, über das Angebot informieren, beraten lassen und sich anmelden. Im Internet ist das Programm zudem unter www.vhs-duisburg.de online einzusehen. Die Kurse beginnen in der Woche ab dem 30. August 2021.

Das Programm für den Duisburger Westen umfasst 101 Veranstaltungen, davon 75 Kurse, die in der Regel über 13 Wochen laufen sowie 14 Einzelveranstaltungen und Wochenendseminare. Neben Präsenzveranstaltungen wurde das Programm um digitale Formate erweitert. Schon im letzten Semester fand ein Yoga-Kurs online statt; dieser wird für den Herbst „alternativ online“ angeboten. Sollte es nicht möglich sein, ihn in Präsenzform durchzuführen, wird er online stattfinden.

"Vorsicht, lecker!"

„Auch gekocht wird online“, verrät Gabriele Petrick, Leiterin der VHS West, im Gespräch mit dem Wochen-Anzeiger. An zwei Terminen, am 30. September und am 2. Dezember, heißt es „Vorsicht, lecker!“. Einfache Rezepte werden unter Anleitung gemeinsam mit anderen zu Hause zubereitet.

Anders sieht es bei der Indischen Küche aus, denn am 29. Oktober werden den Teilnehmenden die Gewürze Indiens und deren Verwendung vorgestellt, Dann kann anhand der Rezepte an einem anderen Tag gekocht werden. „Die Erfahrungen darüber können am 5. November wieder online ausgetauscht werden“, ist die VHS-Chefin Duisburger Westen selbst gespannt, wie das letzten Endes Es die Tat umgesetzt wird. „Aber,“, so ergänzt sie vorausschauend, „ich bin mir sicher, dass das ein Erfolg wird.“

Und noch etwas ganz Neues gibt es im Westen. Die VHS und das Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen bieten in Kooperation zwei Vorträge über Darmkrebsvorsorge und Sodbrennen/Reflux an. Die Vorträge sind kostenfrei und finden online statt. Bereits im Vorfeld gab es dazu zahlreiche Anfragen, sowohl bei der VHS als auch im Krankenhaus.

Hineingeschnuppert

„Dass das Bildungsprogramm so umfangreich ist, und wieviel Arbeit und Vorbereitungszeit dahinter steckt, hätte ich nicht gedacht“, berichtet Auszubildender Christiopher Wiek gegenüber unserer Redaktion. Für drei Monate schnuppert er in den Alltag der VHS West hinein. Die Vielzahl und die Bandbreite der Vorträge hat ihn richtig überrascht. So gibt es beispielsweise einen Vortrag über das Geheimnis der Freimaurerei in der Bezirksbibliothek Rheinhausen. Hier beträgt das Entgelt fünf Euro. Exkursionen führen in den Wald, man kann auch Ruhrort und den Hafen erkunden. Es gibt viele weitere Veranstaltungen in Präsenzform. Diese finden entsprechend der Vorschiften zum Coronaschutz statt. „Unabhängig davon ist aufgrund unsere Räumlichkeiten ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmenden gewährleistet“, betont Gabriele Petrick.

Neben der Möglichkeit, den mittleren Schulabschluss zu machen, sowie einer großen Zahl von Integrationskursen (Deutsch für Zugewanderte) gibt es Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch im Fremdsprachenbereich. Eine Besonderheit ist das „Bewerbungstraining Englisch“. Da lernt man, wie man Anschreiben und Lebenslauf verfasst. Die gesundheitliche Bildung ist auch vielfältig vertreten. Im Angebot sind Yoga, Taiji Quan, Wirbelsäulengymnastik, Bodypower, Bodyshaping, BOP, Latin Dance, Oriental Dance und Sitzgymnastik.

Der EDV-Bereich hat einen Schwerpunkt im Bereich Android. Drei Angebote befassen sich mit Smartphones oder Tablets. WhatsApp ist Thema einer Tagesveranstaltung, auch Linux kann man an einem Wochenende erlernen. Tastschreiben ist ebenso im Angebot wie ein Computerkurs für ältere Menschen. Die Office-Palette wird abgedeckt durch Word, Excel und Powerpoint. Wie man im Internet recherchiert oder Rad-Wandertouren online plant, wird ebenfalls vermittelt.

Präsenzangebote

Sehr nachgefragt sind im Duisburger Westen Technik-Workshops wie etwa Fahrradreparatur, Motorrad-Technik und die Motorrad-Inspektion. Im Textilbereich gibt es neben dem Kurs „Zuschneiden und Nähen“ Workshops zum kreativen Nähen und an einem anderen Termin kann man seine individuelle Tasche nähen.

Im letzten Semester sind alle Kochkurse wegen Corona ausgefallen. Nun ist ein vielfältiges Präsenzangebot geplant, sofern die Schulküchen wieder von der VHS genutzt werden können. Es gibt Vegetarisches, Asiatisches Fingerfood, Chinesische, Sri-Lankesische, Afrikanische und Nordindische Küche.

Azubi Wiek hat einen Tipp parat: „Einfach mal das Programm durchblättern. Da gibt es mit Sicherheit für jeden was.“